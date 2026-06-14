Белгия излъга Иран след петгеймова драма за втора победа в Лигата

Дебютантът в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при мъжете Белгия постигна втора победа от началото на надпреварата. Възпитаниците на Емануеле Дзанини излъгаха след петгеймова драма Иран с 3:2 (25:23, 25:22, 23:25, 17:25, 15:12) в последната си среща от турнира в Група 2 от първата седмица, играна тази вечер пред едва около 500 зрители в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

Белгия завършва турнира с 2 победи, 2 загуби и 5 точки за общото временно класиране в основната фаза на Лигата. Иран пък е с 1 победа, 3 загуби и 4 точки в актива си.

Ферре Регерс отново бе най-полезен за Белгия с 24 точки (1 ас), докато Пиер Перен добави още 20 точки (5 аса!) за победата.

За "персите" Али Хагпараст заби страхотните 27 точки (2 блока и 2 аса), а Али Хаджипур (1 блок и 1 ас) и Пория Хосейн (1 блок) приключиха с 11 и 10 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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