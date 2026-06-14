Веро, Лайлс и Гаут на линия за “Златен шпайк”

Одри Веро се завръща в действие след победата си в Стокхолм над Кийли Ходжкинсън, докато Ноа Лайлс се стреми към световния рекорд на 150 метра, а тийнейджърската спринт сензация Гаут Гаут се завръща на сцената на своето пробивно представяне.

Турнирът “Златен шпайк“ в Острава се завръща във вторник (16 юни) с множество световни звезди в действие, водени от Одри Веро, Ноа Лайлс и Гаут Гаут.

След зашеметяващата си победа с 1:53.98 в Стокхолм, която я издигна до номер 3 в списъка с най-добри жени на 800 метра за всички времена, Веро ще се стреми да продължи забележителната си форма в Чехия. Швейцарската атлетка победи олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън в шведската столица и сега се изправя срещу друга златна медалистка от голям шампионат във Фемке Броерсен-Бол.

Холандската звезда, двукратна световна шампионка на 400 метра с препятствия, ще дебютира на 800 метра на открито, след като постигна време от 1:59.07 на закрито по-рано тази година. Миналия сезон Броерсен-Бол пробяга 400 метра в Острава, завършвайки трета, преди успешно да защити световната си титла в бягането с препятствия.

Веро се утвърди като една от звездите на сезона. Наред с успеха си в Стокхолм, шампионката от Диамантената лига спечели и в Рабат и спечели сребро на световно ниво в зала след Ходжкинсън.

Друга голяма атракция ще бъде мъжкото бягане на 150 метра, където олимпийският шампион на 100 метра Ноа Лайлс ще се изправи срещу австралийската тийнейджърска сензация Гаут Гаут.

Лайлс преследва световния рекорд от 14.92 секунди, поставен от Кишейн Томпсън през април, и пристига в Острава, след като тази година пробяга 9.88 секунди на 100 метра и 19.91 секунди на 200 метра. Междувременно Гаут продължава да укрепва репутацията си, след като постави световен рекорд за младежи до 20 години от 19.67 секунди на 200 метра в Сидни. 18-годишният австралиец се завръща на пистата, където миналата година постигна личен рекорд от 20.02 секунди.

Надеждите на домакините са върху Мануел

Домашните фенове се надяват на силно представяне от Лурдес Глория Мануел на 400 метра за жени. Чешката атлетка се завръща във форма, след като се класира втора както в Осло, така и в Рим, където за първи път слезе под 50 секунди с 49.77.

Тя се изправя срещу кубинката Роксана Гомес, ирландката Шарлийн Модсли и словачката Ема Заплеталова, която се радва на впечатляваща серия от победи на препятствия този сезон.

Каролина Манясова също ще привлече много внимание, след като наскоро понижи чешкия рекорд на 100 метра до 11.01. Тя се изправя срещу световната сребърна медалистка на 60 метра в зала Ева Свобода, бившата световна шампионка за юноши до 20 години Бриана Листън и рекордьорката от Нова Зеландия Зоуи Хобс.

В бягането на 100 метра при мъжете световният шампион на 60 метра в зала Джордан Антъни се изправя срещу Рони Бейкър и Емануел Есеме, които наскоро подобриха камерунския рекорд до 9.94.

Силна програма в дисциплините на открито

В мъжкия овчарски скок участва Емануил Каралис, който се завръща след като завърши втори на Мондо Дуплантис в Острава миналата година. Оттогава гъркът повиши националния си рекорд до 6.17 м и се изкачи на второ място в класацията за всички времена.

Кейти Муун оглавява женския овчарски скок, докато Томаш Станек води местните надежди в тласкането на гюле срещу Том Уолш и Леонардо Фабри.

Хвърлянето на копие при мъжете обещава да бъде един от акцентите в дисциплините на открито. Румеш Таранга от Шри Ланка пристига след националния си рекорд от 92.62 м в Рим, хвърляне, което го издигна до номер 8 в световната ранглиста за всички времена. Двукратният световен шампион Андерсън Питърс ще търси реванш, след като завърши зад него в Италия.

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