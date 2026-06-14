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Китай с първа победа във VNL

  • 14 юни 2026 | 18:41
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Китай с първа победа във VNL

Мъжкият национален отбор на Китай записа първа победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Играчите на Витал Хейнен биха категорично Куба с 3:0 (25:21, 25:19, 25:23) в последния си мач от турнира в Група 3 от първата седмица на Лигата, на който бяха домакини, игран днес пред около 6800 зрители в залата в Линий.

По този начин Китай е с 1 победа, 3 загуби и 14 точки в общото временно класиране на основната фаза. Куба е на предпоследното 17-о място без нито една победа до момента и една единствена спечелена точка.

Най-резултатни за Китай станаха Дзихуа Уен (1 ас) и Бин Уан (3 аса) съответно с 13 и 11 точки за успеха.

За Куба единственият с двуцифров актив беше Алехандро Мигел Гонсалес с 13 точки (1 блок).

Снимки: volleyballworld.com

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