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Триумфи за Мехаджийски & Калчев и Киндова & Гичева на старта на Grifid Masters в София

  • 14 юни 2026 | 17:55
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Триумфи за Мехаджийски & Калчев и Киндова & Гичева на старта на Grifid Masters в София

Дарина Киндова и Елеонора Гичева при жените и Димитър Калчев и Димитър Механджийски при мъжете спечелиха първия кръг от Грифид Мастърс в София - Държавното първенство по плажен волейбол за мъже и жени. Двете двойки бяха сочени за фаворити при жените и мъжете и не оставиха съмнение в превъзходната си форма на турнира, проведен в Националната спортна академия в столицата.

Киндова и Гичева победиха с 2:0 във финала Елица Иванова и Ева Петрова във финала и завършиха турнира без загубен гейм. В битката за бронза опитните Ирена Мишонова и Славина Колева надиграха също с 2:0 Ивет Гавраилова и Антония Николова.

Мъжкият финал срещна най-силната българска двойка в момента - тази да Калчев и Механджийски с интересен дует, съчетаващ младост и опит в лицето на 19-годишния Георги Антов и ветерана Константин Митев. Класата и сработеността на двамата Димитровци се оказаха ключови в битката за златото и те грабнаха победата на старта на кампанията след победа също с 2:0.

С успех със същия резултат бронзовите медали останаха за Борис Георгиев и Александър Цанев, които надделяха срещу братята Георги и Валентин Братоеви.

Още следващата седмица предстои втория кръг от Грифид Мастърс в Приморско, а победителите в него ще станат ясни във финалите в неделя (21 юни).

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