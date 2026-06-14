Пловдив беше домакин на първия треньорски семинар, организиран от Треньорската комисия към БФХГ

Пловдив беше домакин на първия треньорски семинар, организиран от Треньорската комисия към Българската федерация по художествена гимнастика - инициатива, която поставя началото на една изключително важна платформа за развитие, обмен на опит и надграждане на знанията в спорта, заявиха от родната централа. Събитието предизвика сериозен интерес и събра над 120 треньори от цялата страна, които активно участваха в лекциите, дискусиите и практическите занимания.

"Специални поздравления за председателя на Треньорската комисия Мария Кънчева за визията, отдадеността и усилията да превърне тази идея в реалност. Благодарност и към Мария Илиева и Величка Петкова, които бяха сред основните двигатели на организацията и допринесоха за безупречното провеждане на събитието", написаха от федерацията във Фейсбук.

Участниците имаха възможността да се учат от едни от най-утвърдените специалисти в художествената гимнастика - Марияна Памукова, Кристина Ташева и Жанина Иванова. Треньори с доказани успехи на най-високо международно ниво, които ежедневно показват, че зад всеки голям шампион стои голям учител. Със своя професионализъм, творчество и богат практически опит, те вдъхновиха присъстващите и споделиха ценни знания, натрупани през годините.

Изключително ценен акцент в програмата беше и участието на международния съдия категория „Бреве“ - Силвия Митева-Янева. С нейния богат опит и професионален поглед към съдийството тя даде на треньорите възможност да видят композициите и подготовката през призмата на най-високото международно съдийство.

Успешното начало на тази инициатива е само първата стъпка. Поредицата от треньорски семинари продължава, а следващата среща на специалистите от художествената гимнастика ще се проведе в края на юни в Шумен.

"Треньорската комисия към БФХГ продължава своята мисия да създава възможности за обучение, обмен на опит и професионално развитие, защото силната треньорска школа е в основата на бъдещите успехи на българската художествена гимнастика", добавиха от федерацията.

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