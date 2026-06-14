Шосинанд и Кохан с рекордни резултати на чук в Лос Анджелис

Състезателите в хвърлянето на чук Ян Шосинанд и Михайло Кохан постигнаха нови експлозивни лични рекорди на Гран При на USATF в Лос Анджелис в събота.

Френският финалист от олимпийските и европейски първенства Шосинанд спечели състезанието в Лос Анджелис с отлично хвърляне от 82.44 м в третия опит, с което подобри и 26-годишния френски рекорд на Жил Дюпре с 6 см.

Резултатът добави 53 см към най-доброто му постижение в живота от миналата година, а той подчерта отличната си форма с усилие от 81.34 м в четвъртия опит.

Бронзовият медалист от олимпийските и европейски първенства Кохан също имаше много поводи за празнуване. Украинецът направи пълен комплект валидни хвърляния, които се струпаха около 80-метровата граница, завършвайки с усилие от 82.38 м в шестия рунд, за да завърши втори.

Така той добави 36 см към личния си рекорд, който постигна на миналогодишното Световно първенство по лека атлетика в Токио, където завърши четвърти.

Руди Уинклер от САЩ беше трети с 80.43 м.

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Снимки: Gettyimages