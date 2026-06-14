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Пътни камери заснеха как 25-годишна австралийска атлетка загина при катастрофа в Тайланд

  • 14 юни 2026 | 14:35
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Пътни камери заснеха как 25-годишна австралийска атлетка загина при катастрофа в Тайланд

Изгряваща звезда в атлетиката е загинала по време на семейна почивка в Тайланд, след като мотоциклетът, който е управлявала, е загубил контрол при проливен дъжд и се е ударил в автомобил.

Бившата шампионка по лека атлетика за девойки Джема Стейпълтън, която завърши трета на Stawell Gift през 2025 г., е станала жертва на пътен инцидент две седмици след като е отпразнувала своя 25-и рожден ден.

Според местни медии в сряда следобед Стейпълтън е карала мотоциклет по хлъзгав път близо до хотела си в Ко Самуи, когато се е сблъскала с черен автомобил Subaru.

Разследващите са заявили, че мократа пътна настилка е допринесла за инцидента, съобщава Bangkok Post.

Катастрофата е заснета от камери за видеонаблюдение, които показват как мотоциклетът на бившата атлетка губи сцепление и пада на една страна. След това той се плъзга в насрещното платно, съобщават от полицията.

Мотоциклетът се удря в автомобила Subaru, за който се съобщава, че е бил управляван от 38-годишен руснак.

Стейпълтън е била изхвърлена на повече от 20 метра по пътя и е получила тежки травми на главата. Тя е обявена за мъртва на място.

Полицията съобщава, че семейството ѝ е пътувало непосредствено зад нея.

Кампания в GoFundMe, организирана от името на семейството, е събрала над 103 000 долара за транспортирането на тялото ѝ у дома. Кампанията вече е приключена.

“С огромна тъга съобщаваме, че нашите прекрасни приятели от семейство Стейпълтън са изправени пред неизмерима скръб по време на семейна почивка със загубата на своята красива дъщеря, сестра и партньорка Джема“, се казва в описанието на кампанията.

Партньорът на Стейпълтън Тайлър написа емоционално съобщение в социалните мрежи.

“Не мога да опиша с думи болката, която изпитвам. Ти си най-великото нещо, което ми се е случвало, и съм безкрайно благодарен за любовта, която споделяхме“, сподели той.

Брат ѝ Джоел добави: “Почивай в мир, обичам те толкова много. Обещавам, че ще те накарам да се гордееш. Ти беше най-добрата сестра и моят най-добър приятел. Завинаги ще ми липсваш. Почивай в мир.“

Министерството на външните работи и търговията заяви, че оказва консулска помощ на семейството.

Смъртта ѝ предизвика вълна от съболезнования от света на атлетиката, като бившият ѝ треньор Марк Томас описа шока си, когато е научил новината.

“Бях шокиран, когато тази вечер ми съобщиха за смъртта на Джема, и не можех да повярвам“, написа той.

Австралийската атлетика също почете паметта на Стейпълтън за нейните постижения на и извън пистата.

“Джема беше красива, лъчезарна и топла личност, която винаги се усмихваше“, се казва в съболезнователния адрес. “Присъствието ѝ озаряваше всяка среда, в която попаднеше, и беше истинско удоволствие да я познаваме.“

Загиналата е работила като възпитател в детски център Kool Kidz Rowville, където е изграден мемориал в чест на живота ѝ.

“Общността е в основата на всичко, което правим, а някои хора оставят отпечатък в сърцата ни, който остава завинаги. Джема Стейпълтън беше наистина една от тези красиви души“, заявиха от центъра в публикация в социалните мрежи.

“Това ще бъде специално, спокойно място, където паметта ѝ може да живее и където нашите възпитатели, деца и семейства могат да спрат, да се замислят и да си спомнят за топлината, която тя споделяше с всички нас. Джема винаги ще бъде ценна част от нашето семейство в Kool Kidz Rowville.“

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