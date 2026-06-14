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Злати Чуканова започва на Световната купа в Китай

  • 14 юни 2026 | 14:15
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Злати Чуканова започва на Световната купа в Китай

Златислава Чуканова ще има честта да открие българското участие на Световната купа в Гуейян, Китай. Носителката на Купа „Странджа“ в последните две години ще има съперничка от Монголия в първия си мач. В категория до 51 килограма европейската вицешампионка ще срещне Йесуген Оюнцецег. Мачът им е в ранната сесия в понеделник, 15 юни. Очаква се Злати да боксира с монголката около 11:30 часа.

Освен Чуканова, за България в понеделник на Световната купа в Китай ще боксира и Кирил Георгиев. При най-тежките (+90 кг) националът ни ще се изправи срещу Арман Маханов (Узбекистан). Мачът е в късната програма и се очаква да започне около 16:30 часа българско време.

На ринга в Гуейян за Световната купа ще видим още двама българи. Световният вицешампион Рами Киуан (75 кг) ще боксира на 19 юни с победителя от мача на Тимур Нурсеитов (Казахстан) и Тадж О`Донъл (Ирландия). 5-кратният носител на Купа „Странджа“ и трети от световното в Ливърпул Радослав Росенов (60 кг) пък очаква Адам Хешън (Ирландия) или Лунда Гантумур (Монголия). Неговият мач е предвиден за 17 юни.

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