Марчело Абонданца обяви избраничките си за втората седмица от Лигата на нациите

Селекционерът на женския национален отбор по волейбол на България Марчело Абонданца обяви на кои състезателки ще разчита във втората седмица от Лигата на нациите, в която „лъвиците“ ще играят срещу отборите на Полша, Тайланд, Канада и Украйна в Банкок (Тайланд).

Спрямо първи турнир в бразилската столица Бразилия има направени две промени. Мария Колева, която има проблеми с коляното, и Моника Кръстева отпадат, а на техните места Абонданца е повикал Виктория Нинова и Мерелин Николова.

След първата седмица на Лигата на нациите при жените тимът на България заема 16-то място в класирането с една победа от четири мача и 3 точки на своята сметка. В Бразилия „лъвиците“ се наложиха с категоричното 3:0 над Доминиканската република и отстъпиха пред Италия, Бразилия и Турция съответно с 0:3, 0:3 и 1:3.

Съставът на България за втория турнир от Лигата на нациите в Банкок:

Разпределители:

Маргарита Гунчева

Лора Славчева

Посрещачи:

Виктория Нинова

Цветелина Илиева

Мирослава Паскова

Калина Венева

Александра Миланова

Диагонали:

Мерелин Николова

Микаела Стоянова

Централни блокировачи:

Борислава Съйкова

Дарина Нанева

Кая Николова

Либеро:

Жана Тодорова

Мила Пашкулева

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