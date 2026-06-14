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Марчело Абонданца обяви избраничките си за втората седмица от Лигата на нациите

  • 14 юни 2026 | 12:17
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Селекционерът на женския национален отбор по волейбол на България Марчело Абонданца обяви на кои състезателки ще разчита във втората седмица от Лигата на нациите, в която „лъвиците“ ще играят срещу отборите на Полша, Тайланд, Канада и Украйна в Банкок (Тайланд). 

Спрямо първи турнир в бразилската столица Бразилия има направени две промени. Мария Колева, която има проблеми с коляното, и Моника Кръстева отпадат, а на техните места Абонданца е повикал Виктория Нинова и Мерелин Николова. 

След първата седмица на Лигата на нациите при жените тимът на България заема 16-то място в класирането с една победа от четири мача и 3 точки на своята сметка. В Бразилия „лъвиците“ се наложиха с категоричното 3:0 над Доминиканската република и отстъпиха пред Италия, Бразилия и Турция съответно с 0:3, 0:3 и 1:3.

Съставът на България за втория турнир от Лигата на нациите в Банкок:

Разпределители:
Маргарита Гунчева
Лора Славчева

Посрещачи:
Виктория Нинова
Цветелина Илиева
Мирослава Паскова
Калина Венева
Александра Миланова

Диагонали:
Мерелин Николова
Микаела Стоянова

Централни блокировачи:
Борислава Съйкова
Дарина Нанева
Кая Николова

Либеро:
Жана Тодорова
Мила Пашкулева

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