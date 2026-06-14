Георги Танчев записа девета победа на профи ринга

Непобеденият български професионален боксьор Георги Танчев записа нова победа с нокаут. Той отказа венецуелеца Мелбин Ернандес в среща от полутежка категория на галавечер в Женева (Швейц). Мачът приключи във втория рунд.

“Жоро пласира в първия рунд удари в трупа. Наложи неговия стил. Във втория рунд свали Ернандес в нокдаун – разказа за Спортната джунгла треньорът на Георги Танчев Борислав Бояджиев. – При втория нокдаун прекратиха мача. Очаквахме малко по-голяма съпротива. Изпълни си задачите. Продължаваме да се готвим за следващия мач в Италия на 4 юли.“

С успеха 26-годишният петричанин вече има баланс 9-0 (5 с КО). Това беше втори убедителен успех за Танчев през 2026-а. Той отказа Карлос Галван във втория рунд през април. Българинът ще се завърне на ринга само след три седмици. Очаква се в близките дни да бъде потвърдено името на неговия съперник.Ернандес беше 750-и в ранглистата, а убедителният успех ще придвижи Танчев в близост до 150-ата позиция в класацията.

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