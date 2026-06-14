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Томи Фюри надделя над Еди Хол в боксов двубой

  • 14 юни 2026 | 10:11
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Томи Фюри надделя над Еди Хол в боксов двубой

Томи Фюри си осигури победа по точки срещу Еди Хол в двубой, рекламиран като „Красавицата срещу Звяра“.

По-опитният Фюри се придържаше към интелигентен и тактически план, за да спечели с неединодушно съдийско решение в демонстративен мач в тежка категория, който оглави бойна гала в Манчестър, Англия, в събота. Гост-съдиите Тони Белю (59-56) и Дерек Чисора (58-56) отсъдиха в полза на Фюри, докато Чейс Демор даде равен резултат (57-57).

След края на срещата Чейс Демор, шампион на "Misfits Boxing" в тежка категория, се качи на ринга, за да се изправи срещу Фюри. В интервюто си след мача обаче Фюри отхвърли идеята за бъдещ двубой помежду им.

Фюри и Хол показаха взаимно уважение след края на битката. Фюри похвали Хол за усилията му, въпреки скромния му опит в бойните спортове. Двамата бяха приятели и преди организирането на мача и между тях нямаше вражда, след като си размениха удари в продължение на шест рунда.

Следващият мач на Фюри остава неясен.

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