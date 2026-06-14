Черноморец и НСА са отборни шампиони на Държавното по борба свободен стил

Домакините от Черноморец станаха отборни шампиони на Държавното първенство по борба за мъже в свободния стил в Бургас. Тимът събра 160 точки. На второ място е Тракиец (Пловдив) със 155 точки, а на трето - Левски със 154 точки.

При жените начело е НСА със 172 точки, пред Бургас с 82. Третото място си поделиха ЦСКА и Левски с по 75 точки.

По време на първенството бяха наградени четирима арбитри, които сложиха край на съдийската си кариера - Димо Христов, Иван Костадинов Константин Козелев и Цанко Недев.

Четиримата бяха наградени от Валентин Йорданов. Поздравления получиха и от председателя на БФ Борба Станка Златева.

В неделя започва първенството в класическия стил. В надпреварата ще се включат 176 състезатели от 28 клуба.

На тепиха след дълго отсъствие се завръща Едмонд Назарян, който ще излезе в категория до 63 килограма. Ще се състезава и неговият брат Гриша Назарян в по-горната категория до 67 кг.

Заявени са още олимпийският шампион Семен Новиков (87), Кирил Милов (97), двукратен европейски шампион, Стоян Кубатов (77), пети в света от 2023 г.



СНИМКА: Bulgarian Wrestling Federation// FACEBOOK

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