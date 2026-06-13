Като на кино: полицаи се маскираха като талисманите от Мондиала и хванаха на тясно трафикант

Перуанската полиция демонстрира забележителна креативност при задържането на заподозрян в пласирането на наркотици в столицата Лима. Знаейки, че целта им е страстен футболен фен, агентите решили да се появят в дома му, дегизирани като Клъч и Мейпъл - два от трите талисмана на Мондиал 2026, което току-що започна в Северна Америка и представляват САЩ и Канада.

Операцията е била проведена след предварителна работа на разузнавателните служби. Разследващите установили, че заподозреният следи с огромен плам всичко, свързано със Световната купа – обстоятелство, което в крайна сметка определя и плана за действие.

„Благодарение на разузнавателната работа, извършена от екипа, успяхме да установим, че лицето, което предстоеше да арестуваме, е заклет футболен фен, който живее и диша с треската на Световното първенство. Така пристъпихме към дегизирането като талисмани на Мондиала, за да можем да се доближим до него, без да будим подозрение, и да извършим ареста“, обясниха от полицията.

🇵🇪 En Perú TAMBIÉN HAY FIEBRE MUNDIALISTA.



La policía se DISFRAZÓ de las mascotas del mundial para hacer un allanamiento en un búnker de drogas.pic.twitter.com/aurfcUw6N3 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) June 13, 2026

Агентите първо разбили входната врата на имота, намиращ се в перуанската столица. Вече вътре в комплекса започнало преследване, което завършило на последния етаж на сградата, където успели да заловят заподозрения.

По време на последвалия обиск полицията открива в жилището на предполагаемия престъпник оръжия и наркотици. Сред намерените вещи са пистолет, нож и различни наркотични вещества. Акцията приключила с ареста на заподозрения и изземването на всички открити в дома му материали. Иронията е пълна, тъй като националният отбор на Перу дори не успя да се класира за Мондиала, завършвайки на девето място от десет отбора в единствената южноамериканската група по време на квалификационния цикъл.

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