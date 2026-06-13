Бен Шелтън се пребори драматично за финала в Щутгарт

Бен Шелтън отново трябваше да "копае дълбоко" в Щутгарт, където спаси два мачбола и постигна драматична полуфинална победа срещу Иржи Лехечка в Щутгарт.

Световният номер 5 в Шелтън направи обрат за вълнуващ успех с 6-7(4), 7-6(14), 7-6(6), с който си осигури място в мача за титлата на тревния ATP 250 турнир. След като завърши четвъртфиналната си победа над Шо Шимабукуро в събота сутринта, водачът в схемата се върна на корта вечерта, за да оформи изцяло американски финал със защитаващия титлата си Тейлър Фриц.

„Понякога тенисът не върви по план“, каза Шелтън след третата си трисетова победа за седмицата. „Загубих първия сет във всеки един мач, който изиграх. Това може да направи нещата трудни, но има много начини да спечелиш един мач. Аз избирам най-трудния път, но съперниците ми изиграха страхотни мачове. Поздравления за Иржи. Мисля, че той изигра изключителен мач днес. Смятам, че нивото беше наистина високо.“

Въпреки че Лехечка спаси всичките пет точки за пробив, пред които се изправи, чехът не успя да спре Шелтън в най-напрегнатите моменти. Американският №1 спаси първия мачбол при посрещане при 5-6 в тайбрека във втория сет със страхотна игра на мрежата, с която надхитри Лехечка. Наградата за смелата победа на Шелтън след два часа и 52 минути е интригуващ сблъсък със сънародника му Фриц. Шелтън води с 2-1, след като спаси три мачбола за титлата в последната им среща — финала в Далас през февруари.

„Много съм уморен, но съм развълнуван, че ще играя срещу него в още един финал“, каза Шелтън, който преследва третата си титла за сезона. „Това е вторият ни финал един срещу друг тази година. Той е един от водещите американски тенисисти, на когото винаги съм се възхищавал. Всеки път, когато имаме възможност да споделим корта, е много забавно.“

По-рано Фриц се завърна на финала в Щутгарт с доминантна победа с 6-4, 6-4 срещу Александър Бублик. След като премина през два трисетови мача, защитаващият титлата си Фриц изнесе спокоен полуфинален двубой и надделя над Бублик само за 68 минути. Американецът вече е първият действащ шампион, който достига финала в Щутгарт, откакто Томас Мустер спечели последователни титли през 1995 и 1996 година, когато турнирът се провеждаше на клей.

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