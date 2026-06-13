Япония даде гейм на Китай, но записа трета поредна победа във VNL

Националният отбор на Япония записа трета поредна победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите при мъжете. Играчите на Лоран Тили дадоха гейм, но надиграха домакините от Китай с 3:1 (25:23, 25:22, 20:25, 25:21) в третия си двубой от турнира в Група 3 от първата седмица на Лигата, игран днес пред над 9000 зрители в залата в Линий.

Япония е с 3 победи от 3 мача и 8 точки в общото временно класиране, а китайците продължават без победа до момента, но с една спечелена точка. В последните си срещи на турнира Китай ще спори с Куба, а японците ще играят със Словения. Двубоите са утре (14 юни) съответно от 11,30 и 15,00 часа българско време.

Най-полезен за японския тим бе Ран Такахаши със страхотните 21 точки (2 блока и 3 аса), а капитанът Юки Ишикава приключи с 12 точки за победата.

За Китай Жедзя Жан реализира 18 точки (4 блока), а Бин Уан завърши с 15 точки (2 блока).

Снимки: volleyballworld.com

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