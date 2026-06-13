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  3. Христо Илиев с 10.05 сек на 100 метра в Гърция

Христо Илиев с 10.05 сек на 100 метра в Гърция

  • 13 юни 2026 | 19:28
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Христо Илиев продължава с отличните си изяви от началото на сезона. Българският спринтьор завърши трети на турнира за спринтове и щафети Dromia в Атина (Гърция) с постижение от 10.05 секунди (+3.2 м/сек). Въпреки че е най-бързото на българин в дисциплината при всякакви условия, този резултат няма да влезе в официалните регистри заради силния попътен вятър.

Победата в Гърция извоюва белгиецът Симон Верхерстраетен с 9.97 сек, втори завърши полякът Доминик Копец с 10.05 (.43), а Илиев се нареди трети само за 4 хилядни от секундата.

Личният рекорд на Христо Илиев на 100 метра е 10.22 секунди от по-рано този сезон отново в Гърция, като с това постижение той заема четвърто място във вечната ранглиста на България, която се оглавява от Петър Петров с 10.13 секунди от Москва 1980 г.

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Снимки: Борислав Трошев

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