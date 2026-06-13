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Фриц не се затрудни срещу Бублик и отново е на финал

  • 13 юни 2026 | 19:17
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Фриц не се затрудни срещу Бублик и отново е на финал

Тейлър Фриц отбеляза победно завръщане в мача за титлата в Щутгарт в събота, след като преодоля Александър Бублик с 6-4, 6-4.

След като премина през два трисетови мача, защитаващият титлата си Фриц изнесе спокоен полуфинален двубой и надделя над Бублик само за 68 минути. Американецът вече е първият действащ шампион, който достига финала в Щутгарт, откакто Томас Мустер спечели последователни титли през 1995 и 1996 година, когато турнирът се провеждаше на клей.

„Трябваше наистина да се боря в първите няколко мача и е невероятно усещане, че вече съм на финал“, каза Фриц. „Винаги е страхотно да защитаваш титла. Да спечеля първата си титла за годината, както направих тук миналата година, би било чудесен начин да започна сезона на трева.“

Фриц заби 13 аса и спечели 78 процента от точките си на първи сервис срещу Бублик — 31 от 40. №9 в ранглистата на ATP се стреми към първата си титла за сезона, след като не успя да триумфира във финала на ATP 500 турнира в Далас срещу Бен Шелтън, където пропусна три мачбола за титлата.

„Наистина ми харесва, когато съм възнаграден за това, че поемам рискове и изпълнявам добри удари“, каза Фриц, попитан за любовта си към тревата. „Мисля, че тя е страхотна за сервиса ми и подхожда на бекхенда ми. Така или иначе ретурът ми е доста слаб на всяка друга настилка, така че имам чувството, че на трева връщам по същия начин — а това не е лошо.“

След като изравни баланса си срещу Бублик на 4-4, Фриц вече може да насочи вниманието си към своя 21-ви финал на ниво ATP. Там той ще се изправи срещу поставения под №1 Бен Шелтън или Иржи Лехечка.

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