Словения с трета поредна петгеймова победа в Лигата на нациите

Волейболистите от националния отбор на Словения постигнаха трета поредна петгеймова победа в тазгодишната Лига на нациите. Воденият от Фабио Соли тим обърна и надделя много трудно и драматично над Куба с 3:2 (25:15, 26:28, 19:25, 25:14, 15:11) в третата си среща от турнира в Група 3 от първата седмица на световната надпревара, играна този следобед над 1500 зрители в залата в Линий (Китай).

Така словенците са с 3 победи от 3 мача и 6 точки в общото временно класиране на Лигата, докато Куба продължава без победа до момента и една единствена спечелена точка. В последните си мачове на турнира кубинците ще играят с домакините от Китай, а Словения срещу Япония. Двубоите са утре (14 юни) съответно от 11,30 и 15,00 часа българско време.

Над всички за Словения бе Рок Можич с 25 точки (7 блока!), а Ник Муянович се отчете с още 16 точки за победата.

За тима на Куба Хулио Карденас (3 блока) и Нивалдо Гомес реализираха по 14, а Давид Фиел завърши с 13 точки (1 блок и 1 ас), но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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