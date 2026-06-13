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Спешна операция на гръбнака извади Моли Кодъри до края на сезона

  • 13 юни 2026 | 16:05
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Спешна операция на гръбнака извади Моли Кодъри до края на сезона

Британската рекордьорка в овчарския скок Моли Кодъри, която държи националния рекорд с 4.92 метра, ще пропусне остатъка от сезона след спешна операция на гръбначния стълб.

Световната шампионка в зала от 2026 г. е претърпяла микродискектомия – процедура за отстраняване на част от гръбначен диск. Интервенцията се е наложила след внезапно влошаване на състоянието ѝ през изминалата седмица.

Поради това 26-годишната атлетка няма да може да участва на предстоящите Игри на Британската общност в Глазгоу и на Европейското първенство в Бирмингам.

Новината идва само седмица, след като Кодъри спечели турнира от Диамантената лига в Рим с най-добро постижение за сезона от 4.80 метра.

“И просто така, сезонът ми приключи. Сърцето ми е разбито дори само докато пиша това, пропускайки още едно голямо първенство и домашни игри“, написа тя в своя профил в Инстаграм.

“Спешна операция на гръбнака не беше в плановете ми за 2026 г.“

Кодъри е носителка на сребърен медал от Игрите на Британската общност през 2022 г. и на европейски бронз от 2024 г.

Тя преживя разочарование на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., където не успя да преодолее началната си височина, а година по-рано пропусна Световното първенство в Токио заради контузия в глезена по време на загрявката.

“Миналата седмица получих обостряне на проблем с гърба, което бързо се влоши и се наложи незабавна хирургическа намеса, за да се предотвратят по-нататъшни увреждания“, обясни Кодъри.

“Операцията беше успешна и пътят ми към възстановяването започва днес. Наистина мислех, че 2026 г. ще бъде моята година след разочарованията в Париж и Токио, но явно просто трябваше да добавя още една глава в автобиографията си преди завръщането.“

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Снимки: Imago

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