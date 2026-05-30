Голям интерес и много емоции на първия кастинг на Академия БФС в Пловдив

Първият регионален кастинг на Академия БФС, проведен в Пловдив, премина при голям интерес, силни емоции и впечатляващо себераздаване от страна на младите футболни таланти. Десетки деца, родени през 2013 година, демонстрираха своите качества, характер и любов към играта в стремежа си да направят важна крачка към бъдещето си развитие в първия випуск на Академия БФС.

През целия ден кандидатите показаха огромно желание за изява, спортен дух и мотивация да се възползват от възможността да станат част от един от най-мащабните и амбициозни проекти за развитие на детско-юношеския футбол в България. Екипът на Академия БФС остана впечатлен от отношението, дисциплината и отдадеността, които младите състезатели демонстрираха по време на заниманията и тестовете.

Кастингите продължават и през следващите седмици в различни градове на страната, като следващата спирка е Хасково на 9 юни. След приключването на регионалните селекции най-добре представилите се футболисти ще получат покана за участие във финален национален кастинг на Националната футболна база "Бояна".

Академия БФС стартира своята дейност през сезон 2026/27 и ще предложи напълно безплатна среда за развитие, включваща висококачествен тренировъчен процес, образование, пълен пансион и цялостна грижа за младите футболисти. Проектът ще работи по най-съвременните европейски стандарти и методики на ФИФА и УЕФА, като ще разчита на професионален щаб от лицензирани треньори, кондиционни специалисти, анализатори, психолози, педагози и медицински експерти.

