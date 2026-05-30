Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Голям интерес и много емоции на първия кастинг на Академия БФС в Пловдив

Голям интерес и много емоции на първия кастинг на Академия БФС в Пловдив

  • 30 май 2026 | 16:21
  • 432
  • 0
Голям интерес и много емоции на първия кастинг на Академия БФС в Пловдив

Първият регионален кастинг на Академия БФС, проведен в Пловдив, премина при голям интерес, силни емоции и впечатляващо себераздаване от страна на младите футболни таланти. Десетки деца, родени през 2013 година, демонстрираха своите качества, характер и любов към играта в стремежа си да направят важна крачка към бъдещето си развитие в първия випуск на Академия БФС.

През целия ден кандидатите показаха огромно желание за изява, спортен дух и мотивация да се възползват от възможността да станат част от един от най-мащабните и амбициозни проекти за развитие на детско-юношеския футбол в България. Екипът на Академия БФС остана впечатлен от отношението, дисциплината и отдадеността, които младите състезатели демонстрираха по време на заниманията и тестовете.

Кастингите продължават и през следващите седмици в различни градове на страната, като следващата спирка е Хасково на 9 юни. След приключването на регионалните селекции най-добре представилите се футболисти ще получат покана за участие във финален национален кастинг на Националната футболна база "Бояна".

Академия БФС стартира своята дейност през сезон 2026/27 и ще предложи напълно безплатна среда за развитие, включваща висококачествен тренировъчен процес, образование, пълен пансион и цялостна грижа за младите футболисти. Проектът ще работи по най-съвременните европейски стандарти и методики на ФИФА и УЕФА, като ще разчита на професионален щаб от лицензирани треньори, кондиционни специалисти, анализатори, психолози, педагози и медицински експерти.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Банско завърши сезона със загуба у дома

Банско завърши сезона със загуба у дома

  • 30 май 2026 | 11:38
  • 970
  • 0
ПФК Локомотив: Футболът понякога е безмилостно жесток

ПФК Локомотив: Футболът понякога е безмилостно жесток

  • 30 май 2026 | 11:20
  • 1554
  • 3
Лудогорец е шампион при 17-годишните, сълзите са за Левски

Лудогорец е шампион при 17-годишните, сълзите са за Левски

  • 30 май 2026 | 13:05
  • 10515
  • 8
Потенциален съперник на Левски в ШЛ се притесни от родния шампион

Потенциален съперник на Левски в ШЛ се притесни от родния шампион

  • 30 май 2026 | 11:00
  • 3054
  • 4
ЦСКА 1948 се раздели с трима футболисти

ЦСКА 1948 се раздели с трима футболисти

  • 30 май 2026 | 10:49
  • 5134
  • 5
Любо Пенев готви сериозна чистка в Локо (София)

Любо Пенев готви сериозна чистка в Локо (София)

  • 30 май 2026 | 10:44
  • 4256
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
  • 26352
  • 50
Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

  • 30 май 2026 | 13:41
  • 20054
  • 140
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 13414
  • 27
Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 9722
  • 0
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 18856
  • 69
Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

Анчелоти обяви дали ще смени Неймар в състава за Световното

  • 30 май 2026 | 16:28
  • 3859
  • 1