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  3. Хасково бе домакин на втория регионален кастинг на Академия БФС

Хасково бе домакин на втория регионален кастинг на Академия БФС

  • 9 юни 2026 | 15:50
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Хасково бе домакин на втория регионален кастинг на Академия БФС

Близо 35 деца, родени през 2013 година, се включиха в селекционния процес и демонстрираха своите умения, характер и любов към футбола в Хасково. По време на заниманията участниците показаха желание за развитие, дисциплина и стремеж да се представят по най-добрия начин пред треньорския екип на Академия БФС.

Голям интерес и много емоции на първия кастинг на Академия БФС в Пловдив
Голям интерес и много емоции на първия кастинг на Академия БФС в Пловдив

Младите футболисти се включиха активно във всички упражнения и тестове, доказвайки своята мотивация да станат част от първия випуск на Академията и да получат възможност за развитие в една от най-модерните програми за детско-юношески футбол в България.

Регионалните кастинги продължават през идните дни, като следващите спирки са Бургас на 11 юни и Варна на 13 юни.

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