Слави Бинев на работна закуска с шефа на Европейския олимпийски комитет

Шефът на родното таекуондо покани Принц Алберт на европейското първенство до 21г. в България.

За първи път трима българи присъстваха на 55-та Генерална асамблея на ЕОК. Весела Лечева в качеството си на законно избрана председателка на БОК, Слави Бинев в качеството си на изпълняващ длъжността президент на ETU и Добри Карамаринов, който е Президент на европейската лека атлетика. Специален гост бе Президентът на МОК Кърсти Ковънтри, която успя да се види и с българските официални лица на асамблеята.

Днес бе проведена официална работна закуска организирана от председателя на ЕОК Спириус Капралус, на която присъства Слави Бинев, както и представители на всички европейски спортни федерации. Обсъждани бяха теми свързани с европейските федерации и тяхното развитие. Решено бе всички председатели на олимпийските спортове, които ще вземат участие на Европейските олимпийски игри в Истанбул, да проведат организационни срещи относно изчистване на всички детайли около Игрите. В тази връзка в най-кратко време делегация начело със Слави Бинев в качеството си на първи вицепрезидент на ETU ще посети Турция, където ще се срещне с Президента на турския олимпийски комитет. На работната закуска бе поставен въпросът за интегриране на спорта, като най-важния инструмент за борба с лошите пороци. По време на работната среща Бинев проведе разговор с шефа на Световната федерация по стрелба Лучиано Роси, като отбеляза огромните спортни успехи на Весела Лечева, както и, че тя вече ще може свободно да изпълнява функцията на шеф на БОК. Също така сред гостите бе Президентът на европейското карате Антонио Еспинус, който също проведе доста сериозен разговор със Слави Бинев относно бойните спортове.

Извън официалните срещи българските представители се видяха и с Принц Алберт. Слави Бинев използва възможността и покани Принца на Монако, като специален гост на предстоящото Европейско първенство по таекуондо до 21г. в България. Също така покана получиха и всички представители на европейски спортни организации, като това ще бъде една огромна реклама за нашата страна.

Организацията на 55-та Генерална асамблея на ЕОК в Будапеща бе на изключително ниво, което показва, че правителството на Унгария отделя огромно внимание на спорта в страната, а доказателство за това са над 550 спечелени медала за унгарски спортисти от олимпийски игри.

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