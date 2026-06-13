Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Контузия отлага завръщането на Нирадж Чопра, пропуска Диамантената лига в Доха

Контузия отлага завръщането на Нирадж Чопра, пропуска Диамантената лига в Доха

  • 13 юни 2026 | 14:22
  • 320
  • 0
Контузия отлага завръщането на Нирадж Чопра, пропуска Диамантената лига в Доха

Индийската звезда в хвърлянето на копие Нирадж Чопра няма да участва в предстоящия турнир от Диамантената лига в Доха на 19 юни, тъй като продължава да се възстановява от контузия в гърба, получена по време на тренировъчен лагер в Швейцария.

Двукратният олимпийски медалист, който спечели злато на Игрите в Токио през 2021 г. и сребро в Париж през 2024 г., е взел решение да се съсредоточи върху рехабилитацията и подготовката си за големите състезания по-късно през годината, включително Игрите на Британската общност и Азиатските игри.

В момента Чопра е базиран в Биен, Швейцария, където провежда 47-дневна подготовка. 28-годишният атлет работи в тясно сътрудничество с дългогодишния си физиотерапевт Ишаан Маруаха и треньора Джай Чоудхари, като целта му е да възвърне пълната си форма преди натоварената втора половина на сезона.

Отсъствието му означава, че феновете няма да видят повторение на паметното му представяне в Доха от миналата година. Тогава индиецът откри кампанията си в Диамантената лига за 2025 г. именно в катарската столица и направи историческо хвърляне от 90.23 метра, преминавайки за първи път неуловимата граница от 90 метра и поставяйки нов национален рекорд.

Въпреки забележителното постижение на Чопра обаче, германецът Юлиан Вебер грабна победата със зашеметяващ опит от 91.06 метра в последния кръг, създавайки едно от най-запомнящите се състезания в хвърлянето на копие през последните години.

Очаква се тазгодишното събитие в Доха отново да събере атлети от световна класа. Списъкът се оглавява от Румеш Таранга Патирадж от Шри Ланка, който пристига като лидер в световната ранглиста, след като постигна национален рекорд от 92.62 метра, за да спечели турнира от Диамантената лига в Рим на 4 юни.

Към него ще се присъединят олимпийският шампион от Пакистан Аршад Надийм и настоящият световен шампион Кешорн Уолкът от Тринидад и Тобаго.

В надпреварата ще участват и няколко други елитни копиехвъргачи, сред които бившият двукратен световен шампион и олимпийски бронзов медалист Андерсън Питърс от Гренада, както и американският световен бронзов медалист Къртис Томпсън.

Ветеранът от Кения Джулиъс Йего, световен шампион и олимпийски сребърен медалист, също ще се състезава редом до чешката звезда Якуб Вадлейх, който има в кариерата си сребърни медали от олимпийски игри и световни първенства.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Олимпийска бронзова медалистка с 4-месечно наказание за допинг

Олимпийска бронзова медалистка с 4-месечно наказание за допинг

  • 12 юни 2026 | 18:09
  • 808
  • 0
Призови класирания за българските атлети в Крушевац

Призови класирания за българските атлети в Крушевац

  • 12 юни 2026 | 13:10
  • 548
  • 0
Близо 300 атлети ще стартират на националния шампион до 14 г. в Габрово

Близо 300 атлети ще стартират на националния шампион до 14 г. в Габрово

  • 12 юни 2026 | 11:39
  • 685
  • 0
Топ атлети стартират на 19-ия турнир "Никола Вълчанов" в Габрово

Топ атлети стартират на 19-ия турнир "Никола Вълчанов" в Габрово

  • 12 юни 2026 | 11:33
  • 894
  • 0
Започва ремонт на закритата атлетическа писта на националния стадион "Васил Левски"

Започва ремонт на закритата атлетическа писта на националния стадион "Васил Левски"

  • 11 юни 2026 | 15:31
  • 5066
  • 1
Министър Керязов: Спортистите със Синдром на Даун заслужават нашето уважение и подкрепа

Министър Керязов: Спортистите със Синдром на Даун заслужават нашето уважение и подкрепа

  • 11 юни 2026 | 13:32
  • 653
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

Левски не играе само за себе си, може да докара 500 000 евро на всеки тим в efbet Лига

  • 13 юни 2026 | 11:39
  • 15121
  • 70
Веласкес: Вървим с малки крачки напред, важен е настоящият момент

Веласкес: Вървим с малки крачки напред, важен е настоящият момент

  • 13 юни 2026 | 14:22
  • 3891
  • 6
Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

Историческа първа намеса на ВАР по едно от новите правила

  • 13 юни 2026 | 10:08
  • 15424
  • 7
Първият голям фаворит излиза на сцената: Бразилия срещу гордостта на Африка

Първият голям фаворит излиза на сцената: Бразилия срещу гордостта на Африка

  • 13 юни 2026 | 14:49
  • 971
  • 0
САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026

  • 13 юни 2026 | 06:02
  • 68708
  • 72
България излиза за нова победа срещу Аржентина

България излиза за нова победа срещу Аржентина

  • 13 юни 2026 | 04:48
  • 17880
  • 9