Контузия отлага завръщането на Нирадж Чопра, пропуска Диамантената лига в Доха

Индийската звезда в хвърлянето на копие Нирадж Чопра няма да участва в предстоящия турнир от Диамантената лига в Доха на 19 юни, тъй като продължава да се възстановява от контузия в гърба, получена по време на тренировъчен лагер в Швейцария.

Двукратният олимпийски медалист, който спечели злато на Игрите в Токио през 2021 г. и сребро в Париж през 2024 г., е взел решение да се съсредоточи върху рехабилитацията и подготовката си за големите състезания по-късно през годината, включително Игрите на Британската общност и Азиатските игри.

В момента Чопра е базиран в Биен, Швейцария, където провежда 47-дневна подготовка. 28-годишният атлет работи в тясно сътрудничество с дългогодишния си физиотерапевт Ишаан Маруаха и треньора Джай Чоудхари, като целта му е да възвърне пълната си форма преди натоварената втора половина на сезона.

Отсъствието му означава, че феновете няма да видят повторение на паметното му представяне в Доха от миналата година. Тогава индиецът откри кампанията си в Диамантената лига за 2025 г. именно в катарската столица и направи историческо хвърляне от 90.23 метра, преминавайки за първи път неуловимата граница от 90 метра и поставяйки нов национален рекорд.

Въпреки забележителното постижение на Чопра обаче, германецът Юлиан Вебер грабна победата със зашеметяващ опит от 91.06 метра в последния кръг, създавайки едно от най-запомнящите се състезания в хвърлянето на копие през последните години.

Очаква се тазгодишното събитие в Доха отново да събере атлети от световна класа. Списъкът се оглавява от Румеш Таранга Патирадж от Шри Ланка, който пристига като лидер в световната ранглиста, след като постигна национален рекорд от 92.62 метра, за да спечели турнира от Диамантената лига в Рим на 4 юни.

Към него ще се присъединят олимпийският шампион от Пакистан Аршад Надийм и настоящият световен шампион Кешорн Уолкът от Тринидад и Тобаго.

В надпреварата ще участват и няколко други елитни копиехвъргачи, сред които бившият двукратен световен шампион и олимпийски бронзов медалист Андерсън Питърс от Гренада, както и американският световен бронзов медалист Къртис Томпсън.

Ветеранът от Кения Джулиъс Йего, световен шампион и олимпийски сребърен медалист, също ще се състезава редом до чешката звезда Якуб Вадлейх, който има в кариерата си сребърни медали от олимпийски игри и световни първенства.

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Снимки: Imago