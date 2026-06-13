Майкъл Оливър се контузи преди първия си мач на Световното

Един от най-разпознаваемите английски рефери - Майкъл Оливър, ще пропусне първия мач от Световното първенство, за който имаше наряд. Причината за това е, че е получил лека контузия. От ФИФА обявиха, че Франсоа Летексие от Франция ще го замени и ще ръководи срещата между Еквадор и Кот д’Ивоар във Филаделфия.

От Световната футболна централа добавят, че в следващите дни Оливър ще бъде отново на разположение. Най-вероятно той ще получи наряд за някой от мачовете от втория кръг на груповата фаза на Мондиал 2026.

Това е третият голям турнир за 41-годишния англичанин след Мондиал 2022 и Евро 2024. Той е част от Елитната група на УЕФА от 2018 година.

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