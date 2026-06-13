Саудитска Арабия с поредна тренировка в САЩ

Отборът на Саудитска Арабия продължи подготовката на американска земя. Тимът се готви за първата си среща, която ще се играе в понеделник. Съперник на отбора, воден от Георгиос Донис, е един от колосите на Южна Америка - Уругвай.

Срещата ще се проведе на стадион „Хард Рок“ в Маями, а рефер е Маурицио Мариани.

В последната контрола преди планетарния шампионат отборите на Саудитска Арабия и Сенегал не успяха да излъчат победител. Мачът на стадион "Тойота Фийлд" в Сан Антонио и завърши 0:0.

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