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Монтела преди старта на Турция: Искаме да се забавляваме

  • 13 юни 2026 | 10:30
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Селекционерът на Турция Винченцо Монтела сподели очакванията си за откриващия мач на своя тим на Световното първенство срещу Австралия. Двубоят е в неделя сутрин от 7:00 часа българско време. Турците ще участват в турнира за първи път от 2002 г., когато спечелиха бронз.

„Много сме развълнувани и вярваме, че ще успеем. Знаем колко предизвикателства ни очакват на Мондиала, но искаме да се забавляваме, да се гордеем със себе си и да накараме страната си да се гордее. Казвам на моите играчи, че не е тяхна вината, че Турция не е била на Световното първенство от 24 години, но могат да се гордеят, че отново сме тук. Сега трябва да играят най-добрия си футбол, да дадат всичко от себе си и да не се тревожат за нищо друго“, заяви Монтела, цитиран от БТА.

Италианецът отбеляза, че ключът към успеха ще бъде спокойствието и липсата на емоционално натоварване.

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