Турция шокира Франция в Лигата на нациите

Мъжкият националнен отбор на Турция постигна първа победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите и в същото време нанесе шокираща втора загуба на олимпийския шампион Франция. Воденият от Слободан Ковач тим се наложи над "петлите" с 3:0 (25:23, 27:25, 25:21) във втората си среща от турнира в Група 1 от първата седмица на световната надпревара, играна през изминалата нощ пред над 2300 зрители в залата в Отава (Канада).

Турците са с 1 победа, 1 загуба и 3 точки в общото временно класиране, докато Франция е с 1 победа, 2 загуби и 2 точки до момента. Тази нощ (13-и срещу 14-и юни) от 02,30 часа българско време Турция ще играе със световния шампион Италия, а последния мач на турнира за Франция е с Германия утре (14 юни) от 18,00 часа.

За пореден път Адис Лагумджия бе най-полезен за Турция с 20 точки (4 блока и 2 аса), а Гьокчен Юксел се отчете с още 11 точки (3 блока) за победата.

За олимпийските шампиони от Франция Стефан Бойер приключи с 16 точки (2 блока и 1 ас), а Матис Ено със скромните 9 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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