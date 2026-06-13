Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Световно първенство 2026: САЩ - Парагвай
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Турция шокира Франция в Лигата на нациите

Турция шокира Франция в Лигата на нациите

  • 13 юни 2026 | 04:54
  • 363
  • 0
Турция шокира Франция в Лигата на нациите

Мъжкият националнен отбор на Турция постигна първа победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите и в същото време нанесе шокираща втора загуба на олимпийския шампион Франция. Воденият от Слободан Ковач тим се наложи над "петлите" с 3:0 (25:23, 27:25, 25:21) във втората си среща от турнира в Група 1 от първата седмица на световната надпревара, играна през изминалата нощ пред над 2300 зрители в залата в Отава (Канада).

Турците са с 1 победа, 1 загуба и 3 точки в общото временно класиране, докато Франция е с 1 победа, 2 загуби и 2 точки до момента. Тази нощ (13-и срещу 14-и юни) от 02,30 часа българско време Турция ще играе със световния шампион Италия, а последния мач на турнира за Франция е с Германия утре (14 юни) от 18,00 часа.

За пореден път Адис Лагумджия бе най-полезен за Турция с 20 точки (4 блока и 2 аса), а Гьокчен Юксел се отчете с още 11 точки (3 блока) за победата.

За олимпийските шампиони от Франция Стефан Бойер приключи с 16 точки (2 блока и 1 ас), а Матис Ено със скромните 9 точки.

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

САЩ без проблеми срещу Германия в Лигата на нациите

САЩ без проблеми срещу Германия в Лигата на нациите

  • 13 юни 2026 | 03:11
  • 441
  • 0
Сърбия с втора победа във VNL след успех над Белгия

Сърбия с втора победа във VNL след успех над Белгия

  • 13 юни 2026 | 02:53
  • 786
  • 0
Украйна удари Куба за втора победа в Лигата на нациите

Украйна удари Куба за втора победа в Лигата на нациите

  • 12 юни 2026 | 21:08
  • 1442
  • 0
Тодор Вълчев продължава в Гърция

Тодор Вълчев продължава в Гърция

  • 12 юни 2026 | 20:06
  • 1343
  • 1
Япония излъга Полша след петгеймова драма в Китай

Япония излъга Полша след петгеймова драма в Китай

  • 12 юни 2026 | 19:56
  • 1457
  • 0
Канада изненада Франция в Лигата

Канада изненада Франция в Лигата

  • 12 юни 2026 | 19:35
  • 1974
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

САЩ 3:1 Парагвай, гостите вкараха почетен гол

САЩ 3:1 Парагвай, гостите вкараха почетен гол

  • 13 юни 2026 | 05:22
  • 4369
  • 37
Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

  • 12 юни 2026 | 23:57
  • 25782
  • 59
Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

  • 12 юни 2026 | 21:29
  • 20612
  • 44
България излиза за нова победа срещу Аржентина

България излиза за нова победа срещу Аржентина

  • 13 юни 2026 | 04:48
  • 1374
  • 0
Бала: Най-силният ми спомен е от Париж, колелото може да се завърти отново

Бала: Най-силният ми спомен е от Париж, колелото може да се завърти отново

  • 12 юни 2026 | 20:34
  • 4676
  • 10
Балов вече е футболист на Звезда! В Сърбия обявиха бомбастична сума

Балов вече е футболист на Звезда! В Сърбия обявиха бомбастична сума

  • 12 юни 2026 | 15:58
  • 53507
  • 113