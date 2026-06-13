Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Световно първенство 2026: САЩ - Парагвай
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. САЩ без проблеми срещу Германия в Лигата на нациите

САЩ без проблеми срещу Германия в Лигата на нациите

  • 13 юни 2026 | 03:11
  • 243
  • 0

Волейболистите от националния отбор на САЩ записа лесна втора в Лигата на нациите през тази година. Играчите на легендарния Карч Кирали биха без проблеми Германия с 3:0 (25:22, 25:15, 25:20) във втория си мач от турнира в Група 1 от първата седмица на Лигата, игран късно снощи пред близо 2000 зрители в залата в Отава (Канада).

САЩ тръгна с победа над Турция в Лигата на нациите
САЩ тръгна с победа над Турция в Лигата на нациите

Така американците са начело в общото временно класиране с 2 победи от 2 мача и 6 точки, а Германия е с 1 победа, 2 загуби и 3 точки. Тази вечер (13 юни) от 23,00 часа българско време САЩ ще излезе срещу домакините от Канада, а последния двубой на турнира за Бундестима е с олимпийския шампион Франция в неделя (14 юни) от 18,00 часа.

Над всички за САЩ бе Джейк Хейнс със страхотните 19 точки (5 блока!) за победата. Матю Андерсън и Итън Чамплин добавиха по скромните 8 точки за успеха.

За Германия Ян Бьоме завърши с 11 точки (3 аса) и беше единственият с двуцифров актив.

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Сърбия с втора победа във VNL след успех над Белгия

Сърбия с втора победа във VNL след успех над Белгия

  • 13 юни 2026 | 02:53
  • 314
  • 0
Украйна удари Куба за втора победа в Лигата на нациите

Украйна удари Куба за втора победа в Лигата на нациите

  • 12 юни 2026 | 21:08
  • 1339
  • 0
Тодор Вълчев продължава в Гърция

Тодор Вълчев продължава в Гърция

  • 12 юни 2026 | 20:06
  • 1292
  • 1
Япония излъга Полша след петгеймова драма в Китай

Япония излъга Полша след петгеймова драма в Китай

  • 12 юни 2026 | 19:56
  • 1398
  • 0
Канада изненада Франция в Лигата

Канада изненада Франция в Лигата

  • 12 юни 2026 | 19:35
  • 1863
  • 0
Италия с първа победа в Лигата на нациите

Италия с първа победа в Лигата на нациите

  • 12 юни 2026 | 18:40
  • 3381
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

САЩ 1:0 Парагвай, страхотна солова акция на Пулишич завърши с автогол

САЩ 1:0 Парагвай, страхотна солова акция на Пулишич завърши с автогол

  • 13 юни 2026 | 04:22
  • 1141
  • 18
Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

  • 12 юни 2026 | 23:57
  • 22679
  • 58
Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

Григор и Циципас зарадваха София със страхотно тенис шоу

  • 12 юни 2026 | 21:29
  • 19593
  • 43
Бала: Най-силният ми спомен е от Париж, колелото може да се завърти отново

Бала: Най-силният ми спомен е от Париж, колелото може да се завърти отново

  • 12 юни 2026 | 20:34
  • 4355
  • 8
Балов вече е футболист на Звезда! В Сърбия обявиха бомбастична сума

Балов вече е футболист на Звезда! В Сърбия обявиха бомбастична сума

  • 12 юни 2026 | 15:58
  • 52481
  • 111
Издирван от Ботев (Пловдив) се намери - ето с кой отбор подписа

Издирван от Ботев (Пловдив) се намери - ето с кой отбор подписа

  • 12 юни 2026 | 17:38
  • 27271
  • 34