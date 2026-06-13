САЩ без проблеми срещу Германия в Лигата на нациите

Волейболистите от националния отбор на САЩ записа лесна втора в Лигата на нациите през тази година. Играчите на легендарния Карч Кирали биха без проблеми Германия с 3:0 (25:22, 25:15, 25:20) във втория си мач от турнира в Група 1 от първата седмица на Лигата, игран късно снощи пред близо 2000 зрители в залата в Отава (Канада).

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Така американците са начело в общото временно класиране с 2 победи от 2 мача и 6 точки, а Германия е с 1 победа, 2 загуби и 3 точки. Тази вечер (13 юни) от 23,00 часа българско време САЩ ще излезе срещу домакините от Канада, а последния двубой на турнира за Бундестима е с олимпийския шампион Франция в неделя (14 юни) от 18,00 часа.

Над всички за САЩ бе Джейк Хейнс със страхотните 19 точки (5 блока!) за победата. Матю Андерсън и Итън Чамплин добавиха по скромните 8 точки за успеха.

За Германия Ян Бьоме завърши с 11 точки (3 аса) и беше единственият с двуцифров актив.

Снимки: volleyballworld.com

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