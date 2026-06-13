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Сърбия с втора победа във VNL след успех над Белгия

  • 13 юни 2026 | 02:53
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Сърбия с втора победа във VNL след успех над Белгия

Мъжкият национален отбор на Сърбия постигна втора поредна победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Воденият от Джордже Крецу тим се справи и се наложи над дебютанта Белгия с 3:1 (25:18, 24:26, 25:21, 25:22) във втората си среща от турнира в Група 2 от първата седмица на надпреварата, играна късно снощи пред едва около 700 зрители в зала "Нилсон Нелсон" в Бразилия (Бразилия).

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По този начин сръбската "репрезентация" е с 2 победи от 2 мача и 6 точки в общото временно класиране, докато Белгия е с 1 победа, 2 загуби и 3 точки в актива си. Днес (13 юни) Сърбия ще играе срещу домакините от Бразилия от 17,00 часа българско време, а последната среща на турнира за "червените дяволи" е с Иран в неделя (14 юни) в същия начален час.

Най-резултатни за Сърбия станаха Велико Машулович (3 блока и 4 аса) и Вук Кулпинац (2 блока и 3 аса) с по 18 точки. Лазар Маринович добави още 17 точки (3 блока) за победата.

За тима на Белгия над всички отново беше Ферре Регерс с 25 точки, а Самуел Фафшампс завърши с 11 точки.

БЕЛГИЯ - СЪРБИЯ 1:3 (18:25, 26:24, 21:25, 22:25)

БЕЛГИЯ: Стийн Д'Хулст, Ферре Регерс 25, Сеппе Роти 6, Симон Пласке 7, Вуут Д'Хеер 7, Самуел Фафшампс 11 - Горик Лантсогт-либеро (Кобе Вервимп, Сеппе Бетенс 3, Ленерт Вал Елзен, Микиел Франзен 1, Матиас Валкиерс)

Старши треньор: ЕМАНУЕЛЕ ДЗАНИНИ

СЪРБИЯ: Алекса Батак, Велико Машулович 18, Лазар Маринович 17, Вук Кулпинац 18, Александър Неделкович 11, Александър Стефанович 7 - Стефан Негич-либеро (Павле Перич, Вук Тодорович, Никола Бърборич)

Старши треньор: ДЖОРДЖЕ КРЕЦУ.

Снимки: volleyballworld.com

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