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Украйна удари Куба за втора победа в Лигата на нациите

  • 12 юни 2026 | 21:08
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Украйна удари Куба за втора победа в Лигата на нациите

Волейболистите от националния отбор на Украйна постигнаха втора поредна победа в тазгодишната Лига на нациите при мъжете. Воденият от Раул Лосано тим би категорично Куба с 3:0 (25:21, 25:20, 25:16) в третата си среща от турнира в Група 3 от първата седмица на Лигата, играна днес пред едва около 500 зрители в залата в Линий (Китай).

По този начин украинците са с 2 победи, 1 загуба и 6 точки в общото временно класиране, а Куба допусна втора загуба. Утре (13 юни) кубинците ще играят срещу Словения от 15,00 часа българско време, а последната среща на турнира за Украйна е с настоящия победител в световната надпревара Полша в неделя (14 юни) от 08,00 часа.

Най-резултатни за Украйна станаха Иля Ковальов (1 блок) и Дмитро Янчук (2 блока и 2 аса) с 11 и 10 точки.

За Куба единственият с двуцифров актив беше Алехандро Мигел Гонсалес с 14 точки (1 блок и 1 ас).

Снимки: volleyballworld.com

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