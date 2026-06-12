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Япония излъга Полша след петгеймова драма в Китай

  • 12 юни 2026 | 19:56
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Япония излъга Полша след петгеймова драма в Китай

Националният отбор на Япония записа малко очаквана втора поредна победа във Волейболната Лига на нациите при мъжете. Възпитаниците на Лоран Тили буквално излъгаха настоящия победител в надпреварата Полша след петгеймова драма с 3:2 (25:21, 21:25, 25:21, 22:25, 17:15) в мач от турнира в Група 3 от първата седмица на Лигата, игран този следобед пред над 2000 зрители в залата в Линий (Китай).

Така японците са 2 победи от 2 мача и 5 точки в общото временно класиране на основната фаза в Лигата, докато Полша е с 1 победа, 2 загуби и 5 точки. Утре (13 юни) Япония ще играе срещу домакините от Китай от 11,30 часа българско време, а последната среща на турнира за "Дружина полска" е с Украйна в неделя (14 юни) от 08,00 часа.

Над всички за Япония беше Ран Такахаши, който е капитан на отбора, със страхотните 26 точки (2 аса). Кенто Мияура (1 ас) и Тацунори Оцука се отчетоха с още 16 и 15 точки за победата.

За Полша Аляксей Насевич заби 24 точки (1 блок и 2 аса). Бартломией Лемански (3 блока и 1 ас) и Михал Гиежот (3 блока) завършиха с 16 и 14 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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