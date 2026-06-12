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Канада изненада Франция в Лигата

  • 12 юни 2026 | 19:35
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Канада изненада Франция в Лигата

Мъжкият национален отбор на Канада постигна страхотна първа победа в тазгодишната Волейболна Лига на нациите. Играчите на Дейниъл Люис изненадаха и надиграха олимпийския шампион Франция с 3:1 (25:20, 25:18, 21:25, 27:25) във втория си двубой от турнира в Група 2 от първата седмица на надпреварата, на който са домакини, игран през изминалата нощ пред около 2800 зрители в залата в Отава.

Двата отбора имат по 1 победа и 1 загуба в общото временно класиране на основната фаза на Лигата, като "кленовите листа" са с 4, а Франция с 2 точки в актива си. Тази нощ от 02,30 часа българско време "петлите" ще играят с Турция, а следващия мач за Канада е срещу САЩ утре (13 юни) от 23,00 часа.

Най-полезни за Канада станаха Ксандър Кетжински (3 блока) и капитанът Ерик Льопки (2 блока и 1 ас) съответно с 20 и 18 точки за победата.

За олимпийските шампиони от Франция Стефан Бойер завърши с 19 точки (2 блока), а Матис Ено реализира 16 точки (1 блок и 2 аса), но и това не помогна за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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