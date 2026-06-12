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Вашето мнение: Кой ще стане световен шампион?

  • 12 юни 2026 | 18:43
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Вашето мнение: Кой ще стане световен шампион?

Футболинката на Sportal.bg Анжи в компанията на новата футболинка Йоана излязоха сред футболните запалянковци на "Витошка", за да проверят на кого залагат те за нов световен шампион по футбол. Мненията, разбира се бяха разнообразни, но основни фаворити на привържениците са: Испания, Франция и Португалия. Тук-там се чуха гласове за Германия и Аржентина, а безспорно най-колоритното мнение бе за Босна и Херцеговина. Вижте цялото видео с Футболинките Анжи и Йоана в социалните мрежи на Sportal.bg!

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Снимки: Imago

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