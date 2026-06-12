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Италия с първа победа в Лигата на нациите

  • 12 юни 2026 | 18:40
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Италия с първа победа в Лигата на нациите

Световният шампион Италия постигна първа победа в тазгодишната Лига на нациите при мъжете. Воденият от Фердинандо Де Джорджи тим надигра Германия с 3:1 (25:20, 20:25, 25:21, 33:31) във втората си среща от турнира в Група 2 от първата седмица на Лигата, играна през изминалата нощ пред около 1600 зрители в залата в Отава (Канада).

Най-изявеният български рефер Ивайло Иванов беше втори съдия на двубоя.

По този начин двата тима имат по 1 победа и 1 загуба в общото временно класиране на основната фаза, като "Скуадра адзура" е с 3, а Германия с 2 точки. Тази вечер от 23,00 часа българско време Бундестимът ще излезе срещу САЩ, докато следващия мач за Италия е срещу Турция през нощта на събота срещу неделя (13-и срещу 14-и юни) от 02,30 часа.

Алесандро Боволента реализира 17 точки (2 блока), а Лука Поро и Матиа Ботоло (2 аса) добавиха още 13 и 11 точки за победата на Италия.

За германците Тобиас Бранд също завърши със 17 точки (2 аса), докато Ерик Рьорс (1 блок) и Филип Йон приключиха с 12 и 11 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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