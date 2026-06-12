Олимпийска бронзова медалистка с 4-месечно наказание за допинг

Бронзовaта медалистка на 5000 метра от Олимпийските игри в Токио 2020 и двукратна световна шампионка Гудаф Цегай получи четиримесечно наказание, след като през декември е дала положителна проба за забранено вещество, съобщиха от Отдела за почтеност в атлетиката (AIU).

Етиопската бегачка на средни и дълги разстояния Цегай е уличена в употреба на метаболит на летрозол, който според 29-годишната състезателка ѝ е бил предписан за лечение на медицинско състояние.

Започва ремонт на закритата атлетическа писта на националния стадион "Васил Левски"

„Периодът на наказанието на Цегай ще бъде в сила от 1 юни до 30 септември 2026 година“, се казва в изявление на AIU.

Състезателните ѝ резултати към 5 декември миналата година също са анулирани.

Колежанското първенство на САЩ "роди" нов световен рекорд

Цегай, която спечели бронзов медал на 5000 метра в Токио, подаде заявление за изключение за терапевтична употреба или TUE през февруари, но то не беше уважено.

Призови класирания за българските атлети в Крушевац

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago