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Призови класирания за българските атлети в Крушевац

  • 12 юни 2026 | 13:10
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Призови класирания за българските атлети в Крушевац

Солидно представяне записаха българските атлети на Мемориал "Вера Николич" в Крушевац, Сърбия.

Иван Андреев стана шампион в бягането на 3000 метра с време 8:19.50 мин. В същата дисциплина Стилиян Александров се нареди трети с 9:09.28 мин.

Девора Аврамова завърши втора на 1500 метра с резултат 4:32.53 мин. Трета е Светлозара Грозданова с 4:46.04 мин.

Жаклин Желева завоюва бронз на 800 метра с 2:19.95 мин.

Трета е и Валерия Кадийска в скока на височина със 165 см.

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