Българските атлети под 20 г. с второ място в отборното на Балканиадата в Крайова

Българският национален отбор по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години затвърди доминацията на страната ни при подрастващите на Балканите. В жестока конкуренция, отдавна надхвърлила географските граници на региона, България стигна до второто място в крайното класиране по медали в Крайова.

Младите български атлети спечелиха общо 11 отличия - 5 златни, 3 сребърни и 3 бронзови, като в подреждането по този показател отстъпиха само на Гърция. Освен това талантите на България стигнаха до няколко четвърти места и класирания в топ 6, с които отново се утвърдиха като един от най-силните отбори в тази възраст.

Преди България в класирането по медали в Крайова завърши само отборът на Гърция, който извоюва осем златни, три сребърни и девет бронзови медала.

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