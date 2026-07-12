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Русия обжалва в съда забраната за участие в леката атлетика

  • 12 юли 2026 | 13:27
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Русия обжалва в съда забраната за участие в леката атлетика

Руската федерация по лека атлетика обяви, че е сезирала Спортния арбитражен съд (КАС) в опит да отмени решението на Световната атлетика, което спира състезателните права на нейните спортисти в международни събития заради войната в Украйна. Световната атлетика изключи всички спортисти от Русия и нейния съюзник Беларус от международните си състезания през март 2022 г., дни след като руските сили нахлуха в Украйна.

Тази забрана беше потвърдена на заседание на съвета миналата седмица. Междувременно Международният олимпийски комитет (МОК) облекчи ограниченията си спрямо Русия преди Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. – ход, който Кремъл приветства като “важна стъпка“ – и препоръча на други спортни организации да последват примера му.

“Руската атлетика отбелязва, че решението на Световната атлетика засяга основните интереси на леката атлетика в Русия и ограничава правото на руските спортисти да се състезават на основания, които Руската атлетика счита за дискриминационни“, се казва в изявление на руската федерация.

“Руската атлетика продължава да използва всички налични правни мерки за защита на интересите на руските спортисти.“

От Световната атлетика заявиха, че ще защитават позицията си.

“Вземаме под внимание жалбата на руската федерация по лека атлетика до КАС и ще защитаваме енергично нашата позиция“, се посочва в тяхно изявление. От КАС потвърдиха, че са получили “искане за арбитраж“, без да дават подробности кога делото може да бъде разгледано.

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу заяви миналата седмица, че неговата организация е обсъдила варианти за “условен път за завръщане към международни състезания“ за руски и беларуски спортисти, но е решила да не ги прилага.

“Представихме на съвета варианти за разглеждане по този въпрос, но първоначалното решение за санкциите, които защитават целостта и справедливостта на нашите състезания, остава в сила, тъй като не се е осъществил осезаем напредък към мирни преговори“, каза той.

Русия не се е състезавала под собствен флаг на световно първенство по лека атлетика от 2015 г., когато руската федерация беше отстранена заради мащабен допинг скандал.

Програмата, позволяваща на нейни спортисти да се състезават под неутрален флаг, беше прекратена през 2022 г. след инвазията в Украйна. Първоначалното наказание на Световната атлетика за допинг беше отменено през 2023 г.

На Олимпийските игри в Париж през 2024 г. нямаше руски атлети, тъй като квалификационната система се контролира от Световната атлетика, въпреки че МОК допусна неутрални спортисти в други спортове.

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