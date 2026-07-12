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Георги Павлов: Българската лека атлетика отново доказа, че е сред най-силните на Балканите при подрастващите

  • 12 юли 2026 | 20:55
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Георги Павлов: Българската лека атлетика отново доказа, че е сред най-силните на Балканите при подрастващите

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов заяви, че е изключително доволен от представянето на младите български атлети на Балканиадите до 18 и 20 години.

„Две състезания, 23 медала, от които 13 златни. Българската лека атлетика отново доказа, че е сред най-силните на Балканите при подрастващите. Само седмица след впечатляващото представяне на Балканския шампионат за юноши и девойки под 18 години, националният тим отново затвърди класата си, този път и при юношите и девойките под 20 години. След поредната серия отличия и шампионски титли, отново се убеждаваме, че България разполага с едно от най-силните поколения млади атлети в региона. Регион, в чието първенство имат право да участват цели 22 държави. В тази конкуренция, българските атлети на два пъти заеха второто място в класирането по медали, допускайки пред себе си единствено Турция и Гърция - държави, имащи в пъти по-голям бюджет за спорт", заяви Павлов.

"Последователните успехи в двете възрастови групи са доказателство за високото ниво на подготовка и за устойчивото развитие на българската атлетика, за което БФЛА полага огромни усилия. И ще продължи да полага, за да може тези атлети, които са бъдещето на нашия спорт, да се чувстват обгрижени, да получават финансови възнаграждения и да искат да останат в спорта", добави той.

"Горд съм с младите ни атлети, които отново показаха, че са доминатор на Балканите - регион, който излезе извън границите на полуострова. БФЛА ще продължи да праща големи отбори на Балканските първенства - нещо, което няма да бъде възможно без финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, за която благодарим. Това поколение е приоритет и заедно трябва да намерим начин най-добрите да получават месечни възнаграждения. Затова работи активно маркетинговият отдел на федерацията. Привличането на спонсори е ключово за целите, които си поставяме. Продължаваме да разчитаме и на помощта на държавата с надеждата бюджетът за спорт да бъде увеличен. Разбира се, хубаво е да осъзнаем и нуждата да си помагаме сами, доколко е възможно. Затова още веднъж подчертавам нуждата от увеличаване на таксата за членството на клубовете към БФЛА. Темата е важна, понякога трудна за разбиране, но вярвам, че е необходима като действие, за да сме по-гъвкави и да влагаме в талантите си", завърши президентът на БФЛА Георги Павлов.

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