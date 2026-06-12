Бразилия с трудна втора победа във VNL

Волейболистите от националния отбор на Бразилия записаха трудна втора победа в Лигата на нациите през тази година. Момчетата на Бернардо Резенде се наложиха над дебютанта Белгия с 3:1 (25:19, 23:25, 25:15, 25:20) във втория си мач от турнира в Група 2 от първата седмица на световната надпревара, на който са домакини, игран през изминалата нощ пред над 3700 зрители в зала "Нилсон Нелсон" в столицата Бразилия.

Така "Селесао" е начело във временното общо класиране на основната фаза на Лигата с 2 победи от 2 мача и 6 точки. Белгия е с 1 победа, 1 загуба и 3 точки в актива си. Тази вечер от 22,30 часа българско време белгийците ще играят срещу Сърбия, докато Бразилия ще излезе срещу сръбската "репрезентация" утре (13 юни) от 17,00 часа.

Най-полезен за Бразилия стана Дарлан Соуса с 19 точки (1 блок и 3 аса), а капитанът Рикардо Лукарели добави още 16 точки (3 блока и 2 аса) за победата.

За тима на Белгия Ферре Регерс реализира 17 точки (1 ас), докато Пиер Перен (1 блок и 3 аса) и Сеппе Роти (2 блока) завършиха с 13 и 12 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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