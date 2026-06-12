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  3. Цветомир Найденов обяви трансфер на ЦСКА 1948

Цветомир Найденов обяви трансфер на ЦСКА 1948

  • 12 юни 2026 | 13:49
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Благодетелят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви входящ трансфер. Френския офанзивен полузащитник Жул Мейер е преминал успешно прегледи при “червените” и съвсем скоро ще бъде обявен като футболист на клуба.

ЦСКА 1948 с изненадващо назначение, представи бивш директор на ЦСКА, Лудогорец и Локо (Сф)
ЦСКА 1948 с изненадващо назначение, представи бивш директор на ЦСКА, Лудогорец и Локо (Сф)

Ето какво пише Найденов:

Жул Мейер премина успешно медицинските прегледи и всичко е ОК

След 14 часа Броячите ми от Приполенд да приготвят химикалките и да го ограждат като предсказан - познат

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