Найденов: Правилото за юноша го има в баскетбола от 10 г., не е помогнало на националния отбор

Финансовият бос на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с коментар в социалната мрежа относно вчерашните събитие в родния футбол. Бизнесменът взе отношение по промените, които се задават с новия сезон в efbet Лига и Втора лига.

След днешния Изпълком: обмислят сериозни промени в Съдийската комисия

"Понеже много фенове ме питат за мнението ми относно вчерашните футболни вести и събития, ето и моят коментар:



1. Жребият - добре организиран, приоритет се дава на евроучастниците, защото там са евентуалните пари, които ще се влеят в българския футбол. ОК!



2. Промените за един играч под 21 г и за 4 български играчи … това правило го има и в българския баскетбол от 10 години, не виждам да е помогнало с нещо на националния отбор по баскетбол, но !!!Все пак не е лошо да се опита нещо различно, така че : ОК!



3. Един играч повече извън ЕС , за сметка на играч от ЕС. Играчите извън ЕС са доста по-добри и по-евтини от тези с европейски паспорт. И едните, и другите са чужденци, така че … много ОК!



4. Намаляването броя на клубовете във Втора лига - ще се вдигне конкуренцията и ще има по-качествен футбол. ОК!



5. Новото правило за северните трети лиги- ОК! Разликата между северните лиги и южните е огромна, то няма прилика…



6. Някъде из медиите прочетох, че имало Изпълком за промени в съдийската комисия. Качеството на съдийството трябва да се вдига, така че: ОК!", написа Цветомир Найденов.

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