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Посрещачът Самуил Вълчинов се отправя към Гърция

  • 12 юни 2026 | 13:28
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Посрещачът Самуил Вълчинов се отправя към Гърция

Посрещачът Самуил Вълчинов ще продължи волейболната си кариера в Гърция, съобщава местното издание sport-fm.gr.

24-годишният Вълчинов, който беше част от разширения състав на националния отбор на България, но отпадна от групата за мачовете от Лигата на нациите през това лято, ще играе през следващата кампания в състава на Финикас Сирос.

В предишните два сезона той се състезаваше в клубния шампионат на Италия и записа общо 60 участия за Мачерата и за последно за Равена.  

"Много съм щастлив, че се присъединявам за исторически клуб като Финикас Сирос. Това, което ме накара да приема предложението, беше визията и амбицията на ръководството да изгради силен отбор от млади играчи. Треньорът също изигра важна роля за решението ми да заиграя в Сирос. При разговорите ми с него той ме убеди в проекта и посоката, която клубът иска да следва", коментира българският волейболист.

В кариерата си на родна земя Вълчинов е играл във Виктория Волей, Левски, Дея Волей и Монтана.

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