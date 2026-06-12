Турнир ще събере младите тенис таланти на Европа в София

ТК „Дема“ ще бъде домакин от 4 до 11 юли в София на Memorial Nikolai Pravchev Dema Cup 16&U - международен турнир от календара на Tennis Europe за юноши и девойки до 16 години, съобщиха от столичния тенис клуб

С повече от две десетилетия история зад гърба си надпреварата е сред най-разпознаваемите международни състезания за подрастващи в България. През годините тя се утвърди като важна част от календара на Tennis Europe и даде възможност на стотици млади състезатели от страната и чужбина да направят своите първи стъпки на високо международно ниво.

През 2026 година турнирът ще се проведе за първи път под името Memorial Nikolai Pravchev Dema Cup 16&U в памет на починалия внезапно през март Николай Пръвчев.

"В продължение на повече от две десетилетия Ники вложи огромна част от своята енергия, знания и сърце в развитието на клуба, на турнира и на българския тенис като цяло. За хората в "Дема" той беше много повече от колега – беше приятел, двигател на идеи и човек, на когото винаги можеше да се разчита.

През годините той допринесе за развитието на тениса и на европейско ниво като член на Комисията за юношески тенис към Tennis Europe. Пръвчев искрено вярваше, че успехът на спорта зависи от всички участници в него – състезатели, треньори, съдии, родители, организатори и администратори. Именно затова посвещаваше толкова много време на хората около себе си, насърчавайки ги да се развиват и да стават по-добри професионалисти и личности.

Memorial Nikolai Pravchev Dema Cup 16&U е естествено продължение на тази философия. Турнирът ще събере в София десетки млади състезатели от различни държави, които ще се борят за победите на корта, но и ще бъдат част от едно събитие, посветено на ценностите, които Ники отстояваше през целия си живот – уважение, професионализъм, развитие и любов към тениса.

Защото най-голямото наследство, което един човек може да остави след себе си, са хората и общността, които е помогнал да изградят", коментираха от "ТК "Дема".

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