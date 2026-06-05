Шампионът по плажен футбол ще участва в Шампионската лига в Португалия - Благо Георгиев в състава

Шампиона на България по плажен футбол SA MVR SOFIA заминава на Шампионска лига на Европа в Назаре, Португалия в периода 7-14 юни. Тимът ще бъде воден от топстрелецa на националния ни отбор, голмайстор на Шампионска лига на Европа и нoминиран за Златна топка в този спорт - Филип Филипов, който със своя международен опит ще ръководи тима като играещ старши треньор.

В страхотната селекция на Филипов попада бившия национал играл дълги години професионален футбол в Русия и инфлуенсър Благой Георгиев, с когото ще оглавяват атаката на нашия тим. Съставът ще бъде подсилен и от четирима международни състезателя - двама топ играча от Япония Такасуке Гото и Каики Томита, португалския национал Алешандре Соуза и руския вратар Роман Васенев.

SA MVR SOFIA ще представя България в най-силния турнир в света по плажен футбол като попадна в група F със шампионите на Франция, Холандия и Кипър. Първия мач на нашите момчета е на 7 юни от 12:15ч местно време срещу шампиона на Франция BTCM CEVENNES, който ще се излъчва онлайн по официалния сайт на www.beachsoccer.com и няколко Европейски спортни телевизии.

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