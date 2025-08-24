Вчера започнаха мачовете от турнира "Национална Лига по Плажен Футбол", като преди старта на надпреварата се изтегли и жребият, който отреди подредбата на отборите в мачовете.
Първият мач беше на мъжете, а след тях стартираха и юношите (15-16 г) с двубой между ФК Вихър (Айтос) и ОФК "Карнобат" (Карнобат), завършил при резултат 1:5 за отбора на Карнобат.
Програмата на турнира:
МЪЖЕ
9:00 - МФК Спартак (4:3) СА МВР
ЮНОШИ (15-16 г.)
10:15 - ФК Вихър (Айтос) (1:5) ОФК Карнобат (Карнобат)
МЪЖЕ
11:00 - ФК Барокко (8:6) СБН Лукойл
ЮНОШИ (15-16 г.)
12:15 - ФК Звезденбург (Бургас) (3:0) ФК Черноморец (Бургас)
ЮНОШИ (15-16 г.)
12:45 - ОФК Карнобат (Карнобат) (2:0) ФК Черноморец (Бургас)
ЮНОШИ (15-16 г.)
13:15 - ФК Вихър (Айтос) (1:3) ФК Звезденбург (Бургас)
ЮНОШИ (15-16 г.)
13:45 - ФК Звезденбург (Бургас) (1:2) ОФК Карнобат (Карнобат)
ЮНОШИ (15-16 г.)
14:15 - ФК Черноморец (Бургас) : ФК Вихър (Айтос)
След двубоите се проведе официално награждаване на юноши (15-16 г.), на което се връчиха купи и медали за победителите, както и награди осигурени от БФС и УЕФА по програми "Grassroots".
Турнирът, който се организира пилотно в гр. Бургас приключи при следното класиране:
1 място: ОФК Карнобат (Кт)
2 място: ФК Звезденбург (Бс)
3 място: ФК Вихър (Айтос)
4 място: ФК Черноморец (Бс)
Снимка: bfunion.bg