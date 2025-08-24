Започнаха мачовете от турнира ''Национална Лига по Плажен Футбол''

Вчера започнаха мачовете от турнира "Национална Лига по Плажен Футбол", като преди старта на надпреварата се изтегли и жребият, който отреди подредбата на отборите в мачовете.

Първият мач беше на мъжете, а след тях стартираха и юношите (15-16 г) с двубой между ФК Вихър (Айтос) и ОФК "Карнобат" (Карнобат), завършил при резултат 1:5 за отбора на Карнобат.

Програмата на турнира:

МЪЖЕ

9:00 - МФК Спартак (4:3) СА МВР

ЮНОШИ (15-16 г.)

10:15 - ФК Вихър (Айтос) (1:5) ОФК Карнобат (Карнобат)

МЪЖЕ

11:00 - ФК Барокко (8:6) СБН Лукойл

ЮНОШИ (15-16 г.)

12:15 - ФК Звезденбург (Бургас) (3:0) ФК Черноморец (Бургас)

ЮНОШИ (15-16 г.)

12:45 - ОФК Карнобат (Карнобат) (2:0) ФК Черноморец (Бургас)

ЮНОШИ (15-16 г.)

13:15 - ФК Вихър (Айтос) (1:3) ФК Звезденбург (Бургас)

ЮНОШИ (15-16 г.)

13:45 - ФК Звезденбург (Бургас) (1:2) ОФК Карнобат (Карнобат)

ЮНОШИ (15-16 г.)

14:15 - ФК Черноморец (Бургас) : ФК Вихър (Айтос)

След двубоите се проведе официално награждаване на юноши (15-16 г.), на което се връчиха купи и медали за победителите, както и награди осигурени от БФС и УЕФА по програми "Grassroots".

Турнирът, който се организира пилотно в гр. Бургас приключи при следното класиране:

1 място: ОФК Карнобат (Кт)

2 място: ФК Звезденбург (Бс)

3 място: ФК Вихър (Айтос)

4 място: ФК Черноморец (Бс)

