Любо Ганев: България ще е домакин на турнир от VNL през 2027 година

Президентът на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любо Ганев говори в Бразилия за предстоящи събития през 2027 година.

“Към настоящия момент и от 5-те града, където имаме голяма зала, имат изявено желание да бъдат домакини на турнира. Първо такова предложение получихме от Община Русе. Има предложения, които ние сме отправили и към Бургас, и Пловдив искаха. Надявам се след като мине обявяването кой ще бъде града-домакин на Евровизия, тогава да имам някакъв резултат. Към настоящия момент нямаме нищо официално. Да, ние ще бъде домакин на турнира от втората седмица от Волейболната Лига на нациите, просто трябва да видим в кой град”, заяви Любо Ганев пред MAX One.

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