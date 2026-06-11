Бивш национал ще играе в Чехия

26-годишният бивш национал Георги Петров ще играе през новия сезон в елита на Чехия с екипа на Кладно, който завърши на пето място в изминалата кампания. Петров, който е петкратен шампион с родния си клуб Нефтохимик 2010 (Бургас) беше досега в тима на Гран (Нанси) в А2 на Франция. 197-сантиметровият посрещач е приел офертата на Кладно, заради амбициозния проект за завръщане в Топ 3 на местното първенство и място в евротурнирите. Георги Петров ще бъде съотборник с бившия национал на Чехия, 33-годишният капитан на тима Адам Зайчик.

Георги Петров и Нанси с победа №16 във Франция

От няколко дни Петров и националът Денис Карягин, който е в разширения състав на Джанлоренцо Бленджини за Волейболната Лига на нациите поддържат форма с плажен волейбол на морския бряг в родния Бургас. През следващия сезон Карягин отново ще играе в Серия А2 на Италия, като сменя Мачерата с Есенс Хотелс (Фано). Там ще е съотборник с втория разпределител на националния отбор Стоил Палев.

Велизар Маджаров, 24chasa.bg

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