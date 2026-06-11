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  3. Позиция на БФВ относно тв правата за мачовете на националните отбори за VNL

Позиция на БФВ относно тв правата за мачовете на националните отбори за VNL

  • 11 юни 2026 | 21:21
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Уважаеми приятели на волейбола,

Във връзка с множеството запитвания относно телевизионното излъчване на срещите на националните отбори на България при мъжете и жените от Волейболната лига на нациите (VNL), бихме искали да внесем необходимата яснота по темата.

Искаме да ви информираме, че Българската федерация по волейбол НЯМА отношение към разпределението, придобиването или продажбата на телевизионните права за излъчване на международни волейболни турнири.

Всяка българска телевизия има право свободно да участва в процедури и търгове за придобиване на права за излъчване от съответните легитимни притежатели на тези права.

Международната федерация по волейбол (FIVB) управлява правата за турнири като Волейболната лига на нациите, Световното първенство, Световната купа и Световното клубно първенство. Европейската конфедерация по волейбол (CEV) е организатор и притежател на правата за Европейското първенство, Шампионската лига, Купата на CEV и Купата на претендентите.

Българската федерация по волейбол НЕ притежава и НЕ продава телевизионни права за международни състезания. Поради тази причина БФВ НЕ може да взема отношение по въпроса коя телевизия в България ще излъчва даден международен турнир.

Медията, която е спечелила съответния търг и е придобила правата от техния законен притежател, има изключителното право да излъчва съответното състезание на територията, за която са закупени правата.

Напълно разбираме желанието на българските фенове да следят изявите на националните ни отбори. Въпросите, свързани с телевизионното излъчване на международните турнири, следва да бъдат отправяни към медиите, които участват или не участват в процедурите за придобиване на съответните права, както и към телевизионните оператори чиито абонати сте.

Българската федерация по волейбол НЕ е страна по подобни казуси и НЯМА възможност да оказва влияние или да упражнява намеса върху решенията на която и да е телевизия или медия относно закупуването и излъчването на тези права.

В заключение, Българската федерация по волейбол изказва своята искрена благодарност към всички телевизии и медии, които инвестират средства за придобиването на телевизионни права за всички национални отбори по волейбол и осигуряват възможност на българските фенове да следят изявите на националните отбори, както и срещите от вътрешните първенства.

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