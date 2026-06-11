Германия с труден обрат срещу Канада на старта на VNL

Националният отбор на Германия започна с трудна победа във Волейболната Лига на нациите при мъжете през тази година. Възпитаниците на селекционера Масимо Боти направиха обрат и надделяха над домакините от Канада с 3:2 (24:26, 25:19, 20:25, 25:21, 15:13) в първия си мач от турнира в Група 1 от първата седмица на световната надпревара, игран през изминалата нощ пред около 2500 зрители в залата в Отава.

Франция удари Италия в "Битката на гигантите"

Тази вечер от 23,00 часа българско време Бундестимът ще играе срещу световният шампион Италия, който стартира с драматична загуба от олимпийския първенец Франция с 2:3 гейма. След това пък от 02,30 часа през нощта Канада ще излезе срещу "петлите".

Най-резултатни за Германия станаха Филип Йон (1 блок) и Тобиас Бранд (1 блок) с по 19 точки за победата.

За "кленовите листа" капитанът Ерик Льопки (1 блок), Шарън Върнън-Евънс (4 блока и 1 ас) и Джаксън Хауи (5 блока! и 1 ас) реализираха съответно 15, 14 и 13 точки, но и това не бе достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google